Un total de 28 premis, que ja són segurs per als esportistes i equips campions d'alguna categoria

A part dels guardons que s'entregaran seguint el sistema de tres o cinc nominacions per categoria, i del premi especial al cadet A del CE Berga de futbol, n'hi ha d'altres que no venen determinats per cap jurat. Seran per a aquells esportistes o clubs que han assolit algun títol en el decurs de la temporada al qual afegiran el reconeixement de la comarca.

La llista de premiats, aquells que ja han guanyat competicions i medalles estatals, catalanes o internacionals en els darrers mesos, estarà formada per l'atleta Biel Vázquez, els corredors de muntanya Clàudia Sabata, Martina Gonfaus, Laia Gonfaus, Carla Esclusa i Joan Pons, el cadet mixt del CV Gironella de voleibol, els Amics de la Petanca de Casserres, el CEB Vòlei Berga, el MRB Skimo Team, el cadet A i l'aleví A del CE Berga de futbol, l'Handbol Berga sènior masculí, el corredor de curses de neu Lleï Barcons, els esquiadors de muntanya Berenguer Gascó, Núria Torra, Ares Torra i Ot Ferrer, la nedadora Àneu Ferrer, els karatekes Aitor Valle i Manel Cantero, l'infantil masculí del Bàsquet Berga, els corredors d'orientació Paul Llorens, Ampa Gil, Jordina Juan, Ona Pons i Neus Parea i el COB de Falç, campió de la Copa Catalana de rogaine mixt.

El grup gironellenc Betirako serà l'encarregat d'amenitzar una nit en què caldrà anar per feina, ja que la gran quantitat de guardons que s'entregaran provocaran una desfilada continuada de guardonats a l'escenari.