El Valladolid acusa el Girona d'imputacions interessades

El Valladolid va acusar ahir, en un comunicat recollit per Europa Press, d'imputacions «interessades» per part del Girona en la denúncia que ha presentat el club català per l'operació Oikos, i consideren que «està basada en retalls de premsa». L'equip val·lisoletà va afirmar que no permetrà que es qüestionin els mèrits esportius, els resultats esportius «obtinguts lícitament ala temporada 2018-19» i que confirmen la permanència de l'equip a Primera Divisió. El Girona, que va certificar el seu descens, ha demanat la seva inclusió a la Lliga Santander fins que es resolgui l'operació.



Comproven la compra del partit



Segons les darreres informacions del diari El Mundo, la Policia Nacional té comprovat que el resultat del Valladolid-València (0-2) es va veure «clarament condicionat» per la trama de compra de partits.

D'acord amb els investigadors, «a la compra del partit hi va intervenir com a mínim un jugador, Borja Fernández». Cal recordar que un dels líders de la trama, l'exfutbolista Carlos Aranda, va assegurar que «hi havia comprats set jugadors del Valladolid». L'informe policial redacta que «el resultat pactat era victòria del València a la primera part i que guanyava al final del partit».

El Valladolid va insistir en el comunicat d'Europa Press que «no ha existit cap tipus de participació per part del club ni directa, ni indirectament». El club presidit per Ronaldo Nazario, exjugador del Barça i del Reial Madrid, va afirmar que presentarà les al·legacions que siguin oportunes en els terminis legals que s'estableixin de conformitat amb les pautes de La Lliga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). De totes formes, el club val·lisoletà va voler expressar el seu «màxim respecte» per les autoritats judicials.



Unzué, nou tècnic dels gironins



D'altra banda, ahir es va fer oficial el que ja se sabia, que Juan Carlos Unzué serà el nou entrenador del Girona en l'intent de tornar a la Lliga Santander. Unzué firma per un any, amb opció a dos més. Aquesta temporada ha seguit molt l'equip, ja que el seu fill Aitor formava part de l'equip d'Eusebio, l'extècnic, com a analista.