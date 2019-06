Adri Arnaus aguanta a l'US Open i passa el tall de la segona jornada

El jove golfista Adrià Arnaus (24 anys) es manté en competició al prestigiós US Open, un dels quatre majors, després d'haver passat el tall de la segona jornada i podrà fer els recorreguts dels dos darrers dies, de dissabte i diumenge. Aquest divendres, Arnaus no va poder repetir l'excepcional registre de 69 cops del seu debut (dos per sota del par del camp de Pebble Beach) i es va quedar amb 75, passant pels pèls el tall. En tot cas, l'estrena d'Arnaus en un dels tornejos més importants del golf està sent magnífic.

Després d'una primera part de recorregut força positiva, tres bogeys en el tram final van posar en perill la continuitat en el torneig d'Arnaus que finalment s'ha quedat en un +2 global, el mateix resultat que el canari Cabrera Bello. Amb +1, només un cop més que Arnaus, hi ha una de les grans llegendes d'aquest esport, Tiger Woods. Més endavant, estan el basc Jon Rahm (-3) i el castellonenc Sergio García (-2). El líder és el jugador nord-americà Gary Woodland amb -9, seguit del britànic Justin Rose (-7).