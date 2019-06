Itàlia i Anglaterra confirmen el seu accés als vuitens de final

Les seleccions d'Itàlia i d'Anglaterra van segellar el seu accés als vuitens de final de la Copa del Món femenina en sumar ahir les seves segones victòries en el torneig. Al grup C, les italianes van destrossar per 0-5 Jamaica amb un hat-trick de Cristiana Garelli i dos gols d'Aurora Galli. Lideren el grup amb 6 punts, tres més que Austràlia i Brasil. Al grup D, un gol de Taylor va servir perquè Anglaterra derrotés Argentina i també acumuli sis punts. En l'altre partit, Japó va derrotar Escòcia per 2-1, amb gols de Sugasawa i Iwabuchi per a les nipones i de Clelland per a les europees. Japó té 4 punts, Argentina 1 i Escòcia, cap.