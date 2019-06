El València ret tribut a Rafa Martínez i retira la camiseta amb el 17

El València Basket va retre ahir homenatge al jugador santpedorenc Rafa Martínez, que dilluns va disputar els seus últims segons amb una camiseta que ha dut les últimes onze temporades, i s'ha convertit en el màxim anotador de la història del club (5.589 punts) i en el segon amb més partits jugats (626), a més de ser el que ha guanyat més títols, un total de cinc (una lliga, una Supercopa i tres Eurocups). En l'acte, el president del club, Vicente Solà, va anunciar la retirada de la camiseta amb el dorsal 17, que penjarà del sostre de la Font de Sant Lluís. També es posarà el seu nom a una de les pistes de l'Alquería del Basket, la ciutat esportiva valenciana, un cop es retiri.

El dirigent va destacar «l'esforç, el lideratge, el compromís i la representació dels nostres valors que ha personificat en els onze anys que ha defensat la camiseta del club. Ha estat un orgull per a nosaltres poder tenir un jugador de la seva qualitat humana i professional durant tant temps. S'ha guanyat el respecte del mon del bàsquet i l'estimació eterna dels nostres aficionats».



Més emocions

Per la seva banda, l'homenatjat va destacar, emocionat com el dia del seu últim partit, que «no tinc paraules per descriure tot el que he sentit durant tant temps i sobretot aquests dies. No sé si mereixo tant, només he intentat fer el millor possible la meva feina i ser una bona persona. No sé si hauria pogut ser millor jugador, l'únic que sé és que m'he deixat la pell per aquests colors. L'èxit més gran ha estat tenir la vostra estimació».

Rafa Martínez va fer broma indicant que no podia nomenar tots els jugadors «perquè he jugat amb molts, però els més importants saben que em considero part de les seves famílies». També va agrair el suport a la seva parella, Olatz, i a la seva filla, Paula.