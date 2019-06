Visita a l'ajuntament dels equips del Centre d'Esports Manresa

El primer equip del Centre d'Esports Manresa, que diumenge passat va assolir el brillant ascens a la Tercera Divisió del futbol estatal, i diversos equips de futbol base que han aconseguit èxits esportius, conjuntament amb membres de la directiva i el cos tècnic, han estat rebuts aquest divendres a l'Ajuntament de Manresa per l'alcalde en funcions, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports en funcions, Jordi Serracanta.

La Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa ha estat escenari aquesta tarda de la recepció a diversos equips del Centre d'Esports Manresa de futbol pels èxits esportius aconseguits en la temporada que tot just ha finalitzat. Destaca de manera especial l'ascens assolit pel primer equip del club, que tornarà a Tercera Divisió, després d'onze anys d'absència, en haver superat la promoció d'ascens contra el Girona.

L'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, conjuntament amb el regidor d'Esports en funcions, Jordi Serracanta, han rebut els jugadors, cos tècnic i directiva del club. Hi ha participat diversos components del primer equip, que aquesta mateixa setmana també va ser distingit com a Millor Equip en la 49a Nit de l'Esportista de Manresa, així com membres de diversos equips de futbol base, per l'ascens a Divisió d'Honor. En concret, hi havia el Cadet A, l'Infantil A i l'aleví A, juntament amb membres del cos tècnic.

L'alcalde i el regidor d'Esports en funcions han felicitat efusivament els membres del Centre d'Esports pels èxits esportius, especialment per l'ascens a Tercera malgrat les dificultats que hi ha hagut al llarg de la temporada. També ha pres la paraula el vicepresident del club, Luis Villa, que ha mostrat l'agraïment per la recepció. Els representants del consistori han lliurat obsequis commemoratius als components del club manresà, i l'acte s'ha tancat amb una fotografia de família de tots els assistents