L'Egiba assoleix el bronze en la Lliga Iberdrola per equips

No es va poder revalidar el títol aconseguit al Nou Congost el juny del 2018. L'Egiba manresà, en la segona edició de la gran final de la Lliga Iberdrola estatal, passava ahir el testimoni al Salt Gimnàstic Club gironí, que va aconseguir un total de 195,534 punts després de l'actuació en els quatre aparells al pavelló Castell d'en Planes de la ciutat de Vic. El segon lloc va ser per al Xelska de Palma (190,632) i el bronze, per a l'Egiba (188,433), sota la direcció de Xavi Casimiro i Míriam Font. El quart lloc, del CG l'Hospitalet (184,633).

La baixa d'Andrea Carmona, que té una lesió en el genoll esquerre, va pesar en l'actuació de les manresanes, que van encetar la competició amb bones notes en salt. Però tant en paral·leles com en barra es va fallar. Quan només quedava una rotació (en el cas de l'Egiba quedava terra), l'equip del Bages tenia 141,066 punts i ja era en un tercer lloc que no va poder millorar. En tot cas, la temporada a la Lliga Iberdrola és notable.

En cada aparell participaven cinc gimnastes de cada equip i es descartava la pitjor nota. En salt, l'Egiba (52,500) va ser segon, dar-rere del Salt (53,934), i va competir amb Thiusha Voellman (13,300), Carla Font (13,100), Mar Palliso (12,933), Lorena Medina (13,167) i Berta Franquesa (12,400).

En paral·leles, van ser terceres (44.366) i van participar Voellman (12,133), Medina (11,333), Carla Font (11,133), Laia Font (9,767) i Berta Monteagudo (8,567).

En barra, les bagenques van ocupar de nou la tercera posició (44,200), amb Palliso (11,367), Monteagudo (11,233), Laia Font (11,033), Carla Font (10,567) i Medina (10,067).

Finalment, segon lloc en terra (47,367), amb Voellman (12,433), Medina (12,167), C. Font (11,400), L. Font (11,367) i Palliso (10,267).