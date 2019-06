Sabata i Camps regnen a l'esport berguedà

El Berguedà ja ha reconegut els millors clubs i esportistes de la temporada: la corredora de muntanya i esquiadora Clàudia Sabata i el cor-redor de muntanya Ivan Camps van ser guardonats com a millors esportistes de la comarca, escollits a través de votacions populars –amb 800 participants en tan sols una setmana. La Nit de l'Esport Berguedà va reconèixer els èxits i els mèrits esportius dels representants de la comarca amb un total de 18 premis principals, entre altres reconeixements, davant de 200 persones que van omplir el Local del Blat de Gironella, divendres passat al vespre.

Els grans premis van anar a parar a mans de dos esportistes en gran estat de forma, en una cerimònia-sopar que va arribar a la tercera edició d'ençà que el 2017 la va recuperar l'únic portal d'esports especialitzat del Berguedà, Entre Rivals, i que en els dos darrers anys ha tingut la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i, en aquest, també de l'Ajuntament de Gironella. Clàudia Sabata es va imposar-se en la categoria més destacada, com a millor esportista femenina, i va aconseguir el seu particular triplet, en encadenar els anys 2017, 2018 i 2019. En el darrer any, la berguedana ha estat escollida com a esportista amb més projecció de Catalunya per l'UFEC, ha debutat en un Mundial sènior, després d'haver guanyat la categoria sub-23, i ha sumat èxits com el subcampionat mundial de verticals o el campionat català d'esquí de muntanya. Recentment ha pujat al tercer calaix del podi en el quilòmetre vertical de Zegama i s'ha embutxacat l'Olla de Núria.

La jove de Berga va tornar a arrasar amb el 37,8% dels vots. Es va imposar a la futbolista del CE Berga i de la selecció catalana sub-15, que el curs vinent jugarà al FC Barcelona, Judit Pujols (24,1%), la corredora de muntanya Laia Gonfaus (20,5%), la corredora Núria Cascante (10,6%) i l'esportista de curses d'orientació Ampa Gil (7,1%). Sabata va agrair a l'organització i a la gent el reconeixement, perquè és el que li dona «ganes per tirar endavant i buscar un objectiu». «Estar a casa i que em voteu els d'aquí és el millor», va dir.

D'altra banda, Camps va recollir el de millor esportista masculí, després de quedar-se'n a les portes el 2017 –edició en què va guanyar Franc Serra– i no entrar entre els nominats el 2018, tot i rebre una menció honorífica. En els darrers 12 mesos, el berguedà ha saciat la seva absència per lesió a l'Ultra Pirineu amb un setè lloc a la CCC de l'UTMB, un tercer lloc a la Pierra Menta per etapes amb Jordi Gamito, va guanyar al Trail Rocacorba i a la Transgrancanaria i, recentment, ha encadenat victòries a tres curses de casa: la Trail Catllaràs, la Berga-Rasos-Berga i la Berga Trail.

En el seu cas, amb el 27% dels vots, es va imposar –per tan sols 16 vots de marge– al competidor de curses d'orientació Pau Llorens (24,9%), al jugador del CB Navàs David Yuste (21,3%), al futbolista del CE Berga Joan Noguera (14,6%) i al cor-redor Xavi Tomasa (12,2%). Al seu torn, Camps també ho va a agrair a l'organització, als votants i als companys: «És un plaer ser de la comarca del Berguedà i compartir quilòmetres amb gent d'aquí», va dir.

Més enllà de consolidar Sabata i Camps com a grans referents del trail running berguedà, un dels altres premis que atorga la gala i que aixeca més expectatives en la Nit de l'Esport és el que reconeix la millor afició de la temporada. Després de dues victòries consecutives de la Penya que s'arrenca, de la Grada del Racó de Casserres, el premi va caure finalment al Handbol Berga Fans. Els del club verd-i-vermell, que enguany ha assolit l'ascens a Tercera Catalana, van sumar el 62% de suports, mentre que la Penya que s'arrenca en va tenir el 27,3% i el Pàdel Indoor del Berguedà, el 10,7%.