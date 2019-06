Said Rbina brilla en solitari en els 10 km de la Manresa Street Night

El Club de Fitness Cube va organitzar la quarta edició de la Manresa Street Night, amb el suport de l'Ajuntament de la capital bagenca. Un total de 221 corredors, repartits 116 en la cursa dels 10 quilòmetres i 105 en la dels 5 quilòmetres, van córrer pels car-rers de Manresa, amb la sortida a les nou del vespre des de Crist Rei i l'arribada pocs minuts més tard a la plaça de l'Ajuntament.

En la distància més llarga, el més ràpid de tots va ser l'atleta que du la samarreta de Bages Esports Outlet, Said Rbina, que va aturar el crono amb un extraordinari temps de 33 minuts i 6 segons. Rbina feia una valoració general a l'arribada després de la seva primera participació: «La cursa ha començat bé, anava amb el Chouati junts però quan ell ha acabat en els cinc quilòmetres he patit una mica». En la segona posició va arribar Joan Piqué i la tercera va ser per a Xavier Peña. En categoria femenina la més ràpida va ser Txell Parareda, davant de Jèssica Codina i Idoia Oliveras.

Pel que fa a la prova curta, la dels cinc quilòmetres, Oussama Chouati no va tenir rival. Chouati, després de guanyar les primeres 3 edicions en els 10 quilòmetres, va canviar la distància. «M'estic preparant per a una triatló i per això he apostat per fer una distància més curta», deia el guanyador.

La segona posició va ser per a Lluís Traveset i la tercera per a Jordi Martínez. En categoria femenina Mireia Mauri va ser la més ràpida de les participants, davant de Marta Ribalta i Laura Rodríguez, que van compeltar el podi en els 5 quilòmetres.