Alonso guanya les 24 Hores de Le Mans i s'adjudica el Mundial de resistència

L'asturià Fernando Alonso va guanyar ahir la prova de resistència de les 24 Hores de Le Mans (França) juntament amb els seus companys d'equip amb els quals ja va guanyar l'any passat, Sebastien Buemi i Kazuki Nakajima (ambdós amb experiència a la Formula 1), en l'automòbil número 8. Tanmateix, el triomf d'aquest any va suposar una sorpresa, ja que, a falta d'una hora per finalitzar la prova, el cotxe líder era el número 7, conduït per l'argentí Pechito López, Kamui Kobayashi i Mike Conway. Però una punxada va permetre al Toyota d'Alonso avançar fins a la victòria, que, a més, va certificar el campionat de resistència. La victòria semblava sentenciada per part dels rivals de Fernando Alonso, que havien dominat no només en la cursa, sinó durant tota la setmana al Circuit de Le Sarthe. L'asturià va aconseguir ahir una nova fita històrica en la seva trajectòria professional. És el primer pilot en aconseguir guanyar les 24 Hores de Le Mans en les seves dues primeres participacions des del 1929, quan ho va aconseguir el britànic Woolf, que va guanyar tres cops seguits.