La berguedana Ariadna Arisó debuta amb un segon lloc sub-23, a Pineda

La triatleta berguedana Ariadna Arisó (Fasttriatlon) va debutar en el món del triatló a Calella en la competició anomenada Triatló Sprint (750 metres natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres corrent). L'esportista de Berga va assolir una brillant segona posició en la categoria sub-23 i alhora una destacada quarta posició absoluta. Arisó, que va ser esportista internacional en la modalitat de natació sincronitzada (cinquena en el Mundial d'Hongria dels 2017 en rutina combo amb l'equip estatal), va decidir fa nou anys deixar l'alt nivell en aquesta disciplina i redirigir-se en el món del triatló sota la supervisió tècnica del manresà Joan Lleonart.

La prova a Pineda de Mar va ser dominada per Meritxell Jarque (CE Katia Barcelona), que es va imposar amb un temps total d'1 h, 12' i 56''. En la categoria cadet i infantil, els triatletes van realitzar unes distàncies de 300 metres de natació, 7 km de ciclisme i 2 km a peu. Entre els gairebé 80 triatletes que prendre part en la sortida, hi van formar part dos representats de l'Escola del CAI Triatló. En la categoria infantil femení, Júlia Oliveras, tot i no tenir el seu millor dia, va lluitar fins al final i va acabar en la dotzena posició, mentre que en la prova masculina Oriol Alonso va realitzar un gran tram en natació, que li va permetre acabar en el tercer lloc de la seva categoria i en la desena posició de la general.