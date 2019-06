El CA Manresa i Mònica Clemente, premiats en la diada atlètica catalana

L'Avinent CA Manresa i Mònica Clemente van ser guardonats en la 28a diada de l'atletisme català, que es va dur a terme a l'Edifici Docent del Consell Català de l'Esport. L'entitat bagenca va ser premiada com a millor club en els catalans individuals del 2018 a l'aire lliure en les categories sub-18 femení i sub-14 masculí. Per la seva banda, Clemente va obtenir el guardó com a millor sub-23 i un diploma per haver batut el rècord català absolut de perxa, tant a l'aire lliure com a pista coberta.