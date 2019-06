Espanya s'hi juga la seva continuïtat i triomfs clars dels Estats Units i Suècia

La selecció espanyola es juga avui, a partir de les sis de la tarda, la classificació per als vuitens de final del Mundial de França. L'equip de Jorge Vilda en té prou amb un empat contra la Xina (18 hores, Gol) per accedir per primera vegada a la història a la segona ronda de la competició. En cas de perdre encara tindria possibilitats de classificar-se, tot i que hauria d'esperar els resultats dels altres grups.

En l'entrenament d'ahir, Vilda va recuperar Virginia Torrecilla i Nahikari García, que podrien formar a l'equip titular. La Xina va perdre amb Alemanya i va gua-nyar Sud-àfrica, en tots dos casos per 1-0, i necessita arriscar.

Si acaba segona de grup, darrere d'Alemanya, la rival d'Espanya sortirà del duel entre els Estats Units i Suècia. Ahir, les americanes no van patir per derrotar Xile (3-0), amb dos gols de Carli Lloyd i de Julie Ertz. Per la seva banda, Suècia va vèncer la dèbil Tailàndia, que va marcar el primer gol en els Mundials, per 5-1.