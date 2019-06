El golfista moianès Arnaus clou un US Open per recordar

Adri Arnaus va tancar la seva participació al US Open de golf amb una molt bona actuació, 72 cops en l'última jornada a Pebble Beach, només un per sobre del par del camp. En total, el moianès de 24 anys ha sumat 289 cops, cinc per sobre del par en un debut per recordar sempre.

Després d'aconseguir un lloc al torneig en classificar-se en les fases prèvies, Arnaus va tenir una estrena espectacular dijous en la primera jornada del US Open, que es va disputar al camp de Pebble Beach, a Monterrey (Califòrnia). El seu recorregut, 69 cops, dos per sota del par, va ser el millor debut d'un golfista de l'Estat espanyol en un major des del 2010.

Després de ser entre els vint primers després el primer dia, en el segon va fallar en els dar-rers forats de la jornada, amb tres bogeys i una targeta final de 75 cops que li van fer perdre posicions. Però, pels pèls, va aconseguir passar el tall i guanyar-se el dret a competir dissabte i diumenge.

El seu tercer recorregut va ser més que correcte, en acabar amb 73 cops, dos per sobre del par del camp, tot demostrant la qualitat que, des de ben jove, ha palesat. El 2006 va ser subcampió d'Espanya aleví i, dos anys més tard, subcampió mundial per equips en sub-14. Fa dues temporades va ser el primer amateur que va guanyar la Gran Final i l'Orde de Mèrit del circuit Alps Tour Golf, a més de quedar entre els deu primers en 5 de 9 tornejos. L'any passat va guanyar el Challenge Tour dels Emirats Àrabs.