Els jugadors Albert Serrats i Adrià Aguilera aposten per la continuïtat del grup

La seva vinculació amb el Club de Futbol Martorell ve determinada pel seu origen. Albert Serrats, migcampista organitzador26 anys és martorellenc de soca-rel i ha vist l'evolució del club durant l'últim quart de segle i les darreres vuit temporades des de la privileiada talaia del primer equip. El monistrolenc resident a Navàs Adrià Aguilera, de 22 anys, es va formar al planter del Gimnàstic de Manresa. Albert Nualart el va convènçer per jugar l'últim curs de juvenil amb el Manresa, a la Lliga Nacional. Després d'assolir l'ascens a Primera Catalana amb la Fundació Grama de Dani Andreu, l'estiu de 2017, el migcentre defensiu va rebutjar ofertes de superior categoria per retrobar-se amb Albert Nualart a Martorell.

Albert Serrats sentencia que el seu actual tècnic «és únic. Ha transmutat un equip ascensor en un conjunt que només sap mirar en una direcció: cap amunt». Per al martorellenc, segon capità de l'equip, l'aterratge a Martorell de Nualart i de jugadors forans que havien competit en equips formatius d'elit ha estat positiva per als jugadors locals, tot i que «el procés d'adaptació no va ser fàcil, va ser tot un repte per a un grup der jugadors amb aptituds, però que no estava acostumat a treballar amb el nivell d'exigència que imposa l'Albert». Serrats revela que ell i els seus companys senten que «durant aquestes dus temporades hem evolucionat molt com a jugadors i hem millorat des de l'aspecte físic fins al coneixement tàctic i estratègic del futbol».

D'altra banda, constata que «tot i que sempre hem sentit l'escalf de l'afició, la quantitat d'aficionats presents a les grades del Municipal Torrent de Llops s'ha incrementat, sobretot amb la presència de gent jove». «El futbol es torna a viure i sentir a Martorell», conclou.

Adrià Aguilera creu que «el 80% de l'equip es mantindrà». El de Monistrol no té dubtes. «La meva decisió és continuar a l'equip, en una plantilla molt jove, amb un gran futur i que comparteix una mateixa filosofia». Aguilera no descarta un tercer ascens consecutiu. «Realment, pujar a Tercera Divisió seria èpic, peò amb Albert Nualart no es concep un altre repte en iniciar la temporada.

La plantilla que ha assolit l'ascens la conformen els porters Toni Domínguez i Marc Ollé; els defenses Marc Colell, Xavier Sansegundo, Enric Soriano, Sergi Fernández, Michael Stalin Pico i Isaac Santaulària; els migcampistes Adrià Aguilera, Albert Serrats, Ibra Diop, Blai Servent, Toni Martí, Marcel Puerta, Guillem Gámez i Carlos Donado; i els davanters Èric Arévalo, Víctor Marco, Magatt Abdallahi, Abderrahime Haddouch Kodad, Joan Amador, Pau Hernández. José Antonio López, Xavier Marco i Antoni Hernández.