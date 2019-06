L'exigent recorregut i la calor marquen una Street Night amb menys atletes

La quarta edició de la Manresa Street Night va perdre una quarantena d'atletes respecte de l'última. L'exigent recorregut i el calorós clima, a més a més de l'època de l'any, va poder influir en el nombre de participants.

El que no va canviar va ser la participació del tres vegades vencedor de la cursa dels 10 quilòmetres, l'atleta Oussam Chouati. Aquest any, però, Chouati va decidir córrer la cursa dels 5 quilòmetres i va sumar el seu quart triomf en el palmarès de la cursa manresa. Tal com va comentar després de la cursa, l'atleta d'origen marroquí tenia clar que volia disputar la cursa curta per preparar una triatló la setmana vinent: «Tenim altres competicions i volem anar ràpid, ha sigut la cursa més ràpida de les últimes edicions. El meu pròxim objectiu és un triatló, és un repte personal que tinc; el setembre ja tornaré a centrar-me amb l'atletisme».

El nou guanyador de la cursa dels 10 quilòmetres va ser Said Rbina, que debutava enguany en la seva primera participació en la cursa organitzada pel Cube. Rbina, que era el principal favorit per a la victòria, va anar acompanyat durant els primers cinc quilòmetres del seu company Chouati i reconeix que després, en la segona volta, li va costar més a causa de l'exigent recorregut. Rbina va marcar un destacat temps de 33 minuts i 6 segons i no va donar cap opció als perseguidors. El vencedor de la cursaa té molt clar que l'any vinent repetirà i buscarà rebaixar la marca d'aquest any.