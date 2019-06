L'Handbol Santpedor femení lluita fins al darrer alè per conquerir la Copa Federació

L'Handbol Santpedor va caure per un sol gol de diferència davant el CH Terrassa en la final de la Copa Federació, que es va disputar al pavelló Maria Teresa Roca de Mataró (19-20).

Les jugadores de Glòria Puertas van encarar el partit amb la intenció de fer-se amb el títol contra un rival al qual havia derrotat en els enfrontaments previs d'enguany. Les taronja van obtenir avantatge en el marcador des dels primers minuts i el van saber mantenir durant tot el primer període. A partir del minut 10, la renda es va situar entre tres i quatre gols, i al descans el marcador era de 12-14.

Les bagenques van mantenir l'avantatge fins quan faltaven sis minuts per la conclusió del partit. Llavors, les santpedorenques van començar a acusar el desgast físic, com a conseqüència de ser un equip amb pocs efectius. Això va provocar una mala gestió dels atacs, ja que no sabien retenir la pilota i prenien decisions precipitades que van derivar en imprecisions. Les egarenques ho van aprofitar per situar-se al davant en el marcador en l'últim minut. Les de Santpedor van poder empatar en el darrer atac, però van malbaratar l'oportunitat.

En l'equip santpedorenc van jugar Carmen Julieta Ciobanu, Glòria Tait Simaldoni, Mayra Magnoni, Roxanne Claverie, Marta Ginesta, Emma Ould-Rabah, Tania Lima, Marta López, Sarah Daffos i Marina Serra.