El Mallorca sap resistir i es jugarà el retorn a Primera amb el Depor

El Deportivo de la Corunya i el Mallorca, amb anada dimecres a Riazor i tornada diumenge vinent a Son Moix, es disputaran l'última plaça d'ascens a la Lliga Santander. Ahir, els illencs van saber aguantar l'avantatge determinat pel 2-0 aconseguit a casa en el partit d'anada i es van classificar per a la final de la fase.

I això que l'Albacete va fer el que havia de fer, marcar un gol aviat i tenir molts minuts perdisputar per anotar el gol que hauria forçat la pròrroga. Va ser just després del quart d'hora de joc quan el francès Jérémy Bela va llançar de manera magistral una falta per damunt de la barrera i va superar l'estirada de Manolo Reina.

Tot i l'avantatge, i d'alguna centrada per la banda dreta a l'àrea illenca, el Mallorca va encaixar bé el cop i va estar a punt d'empatar el partit, però Tomeu Nadal, el porter de l'Albacete, va dur a terme dues aturades determinants, sobretot una en un llançament de Salva Sevilla.

A la segona part, semblava que el Mallorca tenia controlat el partit i hauria pogut marcar en un parell d'accions, però en els darrers minuts l'Albacete el va tancar a l'àrea i va estar a punt de forçar el temps suplemetari. En aquest sentit, el protagonisme va ser per al davanter ucraïnès Roman Zozulia, que primer no va encertar en rematar bé una centrada des de la dreta i després va tocar la pilota amb el cap quan Daniel Torres, en millor posició, hauria pogut anotar el 2-0 amb comoditat.