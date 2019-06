El manresà Marc Serra, millor tècnic a la Liga Promises

Marc Serra, entrenador de l'equip aleví A del FC Barcelona va ser escollit com a millor tècnic de la prestigiosa Liga Promises celebrada els darrers dies a la ciutat esportiva del Vila-real. El conjunt blaugrana, dirigit pel manresà, va aconseguir el subcampionat després de perdre en una final ajustada amb el Reial Madrid per 1 a 0. La regularitat blaugrana en el torneig no va ser suficient per doblegar els madridistes.