Marta Muixí, segona en la Copa d'Espanya de curses de muntanya

L'atleta de Rajadell Marta Muixí va pujar al segon esglaó del podi a la Tenerife Bluetrail, de 102 quilòmetres, i va presentar la seva candidatura al títol. La cursa, amb poc més de 100 quilòmetres i un total de 6.700 metres de desnivell positiu acumulat, és la més dura del circuit que travessa l'illa de Tenerife de sud a nord, inclòs l'ascens gairebé fins al cràter del Teide, a 3.555 metres d'altitud.

Un total de 500 atletes van prendre part en la sortida, en la qual Muixí ràpidament es va situar al capdavant en categoria femenina. La corredora del Collbaix Celler el Molí va liderar la prova fins pràcticament l'equador, on es va veure superada per la basca Leire Martínez. La mateixa corredora basca va acabar imposant-se a la meta, a Puerto de la Cruz, amb un temps de 14 hores, 26 minuts i 42 segons, per les 14 hores, 49 minuts i 27 segons de Muixí. Irene Guembe va completar el podi.