El Martorell irromp a l'elit del futbol català

Diumenge, 8 de setembre del 2008. El Club de Futbol Martorell viu l'històric debut del primer equip blanc-i-vermell a Primera Catalana. S'inicia una experiència gratificant però efímera, de només un curs, a les categories d'elit del futbol català. Dissabte, 8 de juny del 2019. A Bescanó, una dècada després del descens, els martorellencs certifiquen el retorn a Primera. Un gol materialitzat per Abderrahime Haddouch i una magistral aturada del porter Toni Domínguez segellen el segon ascens consecutiu de l'equip dirigit per Albert Nualart.



L'anhel de fugir de l'estancament

Les causes del ressorgiment esportiu del primer equip del CF Martorell s'assenten en la confluència del projecte de la junta directiva encapçalada pel traumatòleg Josep Ramon Vigueres, amb el caràcter inconformista del tècnic vilacavallenc Albert Nualart i el compromís i la implicació d'una plantilla jove, ambiciosa i, sobretot, treballadora.

Josep Ramon Vigueres va iniciar la seva segona etapa com a president de l'entitat el maig del 2016. El traumatòleg de l'Hospital de Martorell ja havia dirigit el club des del 2006 fins al 2014. Dos anys després de deixar les regnes del club va constatar «la inquietud i preocupació dels socis per la línia de treball implementada» i, amb un nou equip de col·laboradors, es va presentar i imposar en les eleccions per la presidència. Pel que fa al vessant esportiu, el projecte de la nova junta era «trencar la dinàmica d'estancament a què s'havia habituat el primer equip, convertit en un conjunt ascensor de Tercera a Segona Catalana; dinamitzar el futbol femení i retornar el sènior a Primera Catalana, així com donar un nou impuls al futbol base de l'entitat».

Per assolir el primer d'aquests desafiaments, Josep Ramon Vigueres i Joan Tort, directiu responsable de l'àrea esportiva, van confiar en Albert Nualart, el tècnic que havia consolidat el juvenil del Manresa a la Lliga Nacional. Tort emfatitza que «per al club, és un luxe disposar d'un entrenador que treballa el dia a dia com un professional i de mentalitat guanyadora». «A més, Albert Nualart ha creat al seu entorn un equip de col·laboradors, des del segon entrenador fins a l'auxiliar de material, de superior categoria, i sap involucrar i fer útils tots els jugadors de la plantilla», conclou Joan Tort.

L'ambició esportiva del vilacavallenc ha assolit la complicitat dels 25 jugadors d'un equip que va iniciar el curs del retorn a Segona Catalana amb una ratxa de cinc victòries i un empat que el va ubicar en el lideratge del grup 3. Des d'aleshores i fins al final de la competició, els blanc-i-vermells van ocupar una de les dues primeres posicions, amb l'excepció d'una única jornada.

L'últim diumenge d'abril, la der-rota al camp del líder Atlètic Sant Just (2 a 0) va abocar els martorellencs a disputar les eliminatòries d'ascens contra un altre dels sis segons classificats. L'experiència i qualitat de l'onze inicial del Club Esportiu Bescanó va propiciar l'empat sense gols al Municipal Torrent de Llops, però a terres gironines va prevaler la profunditat de banqueta i l'estratègia dels del Baix Llobregat.

Després d'assistir, dijous, a la recepció de l'ajuntament de Martorell i al sopar de celebració de la plantilla, divendres, Joan Tort encara la conformació de l'equip per a la propera temporada.



Albert Nualart signa la renovació

La primera decisió transcendent ja s'ha pres. El tècnic Albert Nualart ha confirmat la seva continuïtat a la banqueta blanc-i-vermella, així com la de tot el seu equip de col·laboradors, encapçalats pel segon entrenador, Sergi Seró, i pel preparador físic, David Raso. No en va, Josep Ramon Vigueres considera que l'ascens és «el reflex de la feina ben feta». Joan Tort sorprèn en definir els objectius esportius de la propera temporada. «Intentarem figurar en els llocs capdavanters i, si és possible, pujar a Tercera Divisió».

Per assolir una categoria en la qual mai ha militat el CF Martorell ni l'entitat que el va precedir, la històrica Unió Esportiva Martorell, la junta directiva no vol comprometre el futur econòmic del club. Es vol renovar la columna vertebral de l'equip i millorar la plantilla amb jugadors joves que acceptin formar part del projecte amb l'únic incentiu econòmic de les primes per victòria i la liquidació de les despeses de desplaçament dels jugadors forans.

Joan Tort detalla que «la viabilitat econòmica de l'ascens està del tot garantida. Haurem d'afrontar l'import de més de sis desplaçaments en autobús, l'increment del 42% de les despeses arbitrals i un lleuger augment de les nòmines dels tècnics, però ja disposem dels recursos econòmics necessaris».

En el fons, la nova categoria assolida pel primer equip del CF Martorell és un indici més del creixement experimentat per l'entitat els últims anys i, sobretot, permet donar-li visibilitat. El club frega els 600 socis, gestiona un pressupot anual de 300.000 euros i gaudeix d'una economia sanejada. A més, tal com remarca Josep Ramon Vigueres «la norantena de tècnics, preparadors físics i fisioterapeutes que treballen pel club estan donats d'alta a la Seguretat Social, tot i que la seva nòmina mensual sigui de 50 euros».



Un nou impuls al futbol formatiu

El CF Martorell té en l'actualitat 38 equips base, cinc dels quals femenins, a més del primer equip, del sènior femení i de la formació de veterans. Per tant, aplega més de 500 jugadors. Tot i això, amb el descens de l'equip juvenil a Primera Divisió, no té cap equip a les categories formatives d'elit. Una problemàtica que el nomenament d'Albert Nualart com a coordinador general ha de resoldre els propers cursos.