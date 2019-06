Messi no perd l'esperança tot i caure contra Colòmbia

Malgrat que va començar un nou torneig amb un altre mal resultat, Leo Messi va donar la cara i va mostrar la seva versió més optimista després que la selecció del seu país, l'Argentina, caigués contra Colòmbia en l'estrena a la Copa Amèrica. El jugador blaugrana, capità de l' albiceleste, va opinar que el resultat va castigar massa el joc del seu equip i es va mostrar esperançat de cara al segon duel, contra el Paraguai.

Segons Messi, «ens en sortirem. El nostre és un grup molt fort, molt unit. Ens fa mal perdre, però ara ja no hi podem fer res, només pensar en el proper partit. Contra el Paraguai hem de guanyar per tornar a situar-nos. Hem d'estar tranquils».

De fet, el partit de l'Argentina contra Colòmbia no va ser tan dolent com altres actuacions. Després d'una primera part de lleuger domini colombià, a l'inici de la segona l'equip de Scaloni s'hauria pogut avançar, sobretot en una doble rematada d'Otamendi i del mateix Messi, però gairebé en la següent acció Roger Martínez va avançar els colombians i, quan quedava poc per al final, Duvan Zapata va establir el definitiu 0-2.

Messi va explicar que «a la primera part vam tenir les dues línies al nostre camp, replegats, esperant que Colòmbia prengués la iniciativa. A la segona ens hem deixat anar més, recuperant ràpid i sortint amb la pilota. Hem tingut ocasions, però en un mà a mà del qual ells han disposat contra Renzo Saravia han acabat marcant un golàs, i per això estem amargats».

Amb un posat no tan pessimista com altres vegades, va avançar que «trigarem un temps per assimilar la derrota, però no ens podem quedar lamentant-nos. Cal extreure les coses positives del partit i pensar en el següent. El torneig és molt llarg i tot just acaba de començar».