El Minorisa i el CAI, al podi estatal de triatló esprint i d'aquatló

La localitat de Roquetas de Mar (Almeria) va ser l'escenari dels Campionats d'Espanya de triatló esprint i aquatló. El primer dia, sota unes condicions meteorològiques adverses, va tenir lloc el campionat estatal de triatló en distància esprint. La competició va consistir en completar un total de 750 metres en aigües obertes, 20 quilòmetres de bicicleta, més 5 quilòmetres de cursa a peu.

Hi van ser dos participants de l'Anoia: Oriol Marimon, que és de l'equip Flor de Triatló, i Assumpta Castelltort, del CAI Triatló.

Oriol Marimon va prendre la sortida dins la categoria elit, classificat per poder participar en aquesta prova amb els 100 millors triatletes estatals, i després de fer un acceptable tram dins l'aigua, va tenir males sensacions en el tram de ciclisme, que va fer que hagués de retirar-se a meitat de la prova. Assumpta Castelltort va participar en grups d'edat i va aconseguir finalitzar en primera posició dins del seu, i es va proclamar, així, la campiona d'Espanya de la seva categoria.

El diumenge al matí es va dur a terme el campionat d'Espanya d'aquatló, en el qual els dos triatletes hi van prendre part en els seus respectius grups d'edat. La prova consistia en nedar 1000 metres al mar i 5 km de cursa a peu. Marimon va assolir el campionat d'Espanya dins el seu grup d'edat, 30-34 anys, i va acabar com a tercer absolut d'entre tots els inscrits a la competició. Castelltort també va aconseguir la primera posició en el seu grup d'edat i va aconseguir un nou títol de campiona d'Espanya, el segon en un cap de setmana que va ser rodó per a ella.



Tres medalles del CN Minorisa

El CN Minorisa va tenir una àmplia representació d'esportistes a Roquetas de Mar en la doble competició estatal. Un total de nou triatletes van prendre part de les competicions i van assolir tres medalles.

El veterà Armand Redondo, en la categoria d'edat dels 50-54 anys, va obtenir dues segones posicions en la categoria de triatló i aquatló. Guillem Montiel va completar els podis de l'entitat bagenca amb una tercera posició en la categoria sub-23 en aquatló. Miqui Riera, Marc Fernàndez, Oriol Montiel i Jan Montiel van formar part del triatló en categoria cadet; Núria Noguera, en cadet femení; Núria Prat, en júnior femení, i Arnau Montiel, en elit i sub-23 masculí.

L'endemà, dins la modalitat d'aquatló, Miqui Riera, Marc Fernàndez, Oriol Montiel i Jan Montiel van tornar a repetir i van completar la distància, i destaca una cinquena posició de Riera en la categoria de cadet masculí. Núria Noguera, en categoria cadet femenina, també va participar en la modalitat d'aquatló, i Núria Prat va fer el mateix en júnior femení.



Doble campionat de Parejo

L'olesà Antonio Parejo va ser el gran dominador a Roquetas de Mar de les dues modalitat. Dissabte, Parejo no va tenir rival, malgrat les condicions meteorològiques, i va proclamar-se campió estatal en la modalitat de triatló esprint. Diumenge, el veterà Antonio Parejo, que competia en la categoria de veterans (65-69 anys), va tornar a ser el gran dominador i no va tenir rival en la modalitat d'aquatló. Parejo va completar, d'aquesta manera, un gran cap de setmana i va ssolir un doble campionat estatal en les diferents categories disputades.