Sordo obté el segon triomf al Mundial de ral·lis, a Sardenya

El pilot espanyol Dani Sordo (Hyundai) va aconseguir ahir la seva segona victòria en el Campionat Mundial (WRC) en la prova d'Itàlia-Sardenya. Sordo no guanyava una prova des de la que va aconseguir a Alemanya l'any 2013, ja fa sis anys. Els problemes en la direcció del pilot estonià Ott Tänak (Toyota) van servir a Dani Sordo per obtenir aquest segon triomf en la seva carrera. La segona posició de la prova va ser per a Teemu Suninen, que es va quedar a 13,7 segons del pilot espanyol. La tercera posició la va obtenir el noruec Andreas Mikkelsen, que va guanyar el Wolf Power Stage i es va endur cinc punts extra.