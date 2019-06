El viatge europeu del Baxi agafa forma

Divendres que ve, la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) donarà a conèixer els acompanyants del Baxi Manresa en el viatge europeu de la temporada que ve. Tot i que el club encara no ho ha fet oficial, tothom sap que l'equip disputarà la Lliga de Campions, el torneig auspiciat per aquest organisme, en contraposició a l'Eurocup, el segon campionat en importància de la ULEB (Unió de Lligues Europees de Bàsquet) després de l'Eurolliga. Després de la renúncia del Tecnyconta Saragossa, els bagencs haurien pogut disputar aquesta competició, l'Eurocup, perquè han estat vuitens a la lliga, però prefereixen ser en un torneig, el de la FIBA, que surt més a compte econòmicament.

El nivell de la Lliga de Campions sol ser sensiblement inferior al de l'Eurocup, a la qual participen equips que han quedat més amunt, per norma general, de les seves respectives lligues i busquen guanyar-la per poder tenir plaça assegurada per a la propera Eurolliga. Ha estat el cas del València en la temporada que ara s'acaba. Tot i això, hi ha conjunts històrics del bàsquet europeu, alguns d'ells rivals del Bàsquet Manresa en aquelles nits europees de Korac, Recopa i Eurolliga dels anys noranta. A més, el retorn a la competició continental, 21 anys després, il·lusiona l'afició i, depenent de l'equip que es configuri, hi pot haver possibilitats d'arribar força endavant, com han fet l'Iberostar Tenerife i l'UCAM Múrcia els darrers anys.



Prèvies, grups i eliminatòries

El torneig té el format definit. Hi ha dues rondes eliminatòries al setembre, una menys que l'any passat. En acabat, quatre grups de vuit equips. Els quatre primers es classifiquen per a la ronda de vuitens de final. En aquesta fase i en els quarts no hi ha play-off, sinó eliminatòries per diferència de punts, amb anada i tornada, un sistema vintage que ja no s'estila en el bàsquet actual. Els equips que arribin a les semifinals disputaran una final a quatre al pavelló d'un d'ells. El maig passat, per exemple,es va fer a Anvers (Bèlgica).

Tot i que la FIBA no ho ha especificat, tenint en compte el criteri de la temporada passada, hi ha dos equips de l'ACB que tenen assegurada la fase de grups. Són el Tecnyconta i el Baxi. Els dos que van quedar per damunt i no juguen l'Eurolliga, l'Unicaja i el Divina Seguros Joventut, han triat l'Eurocup, una competició que encara acollirà un altre ACB, que podria ser el MoraBanc Andorra o el Gran Canària, si hi són convidats. Els altres dos que seran a la Champions són el Tenerife i el San Pablo Burgos. Si se segueix la normativa anterior, els canaris haurien de disputar una eliminatòria i els castellans, totes dues.

Els països que la temporada passada tenien tres places directes per a la fase final van ser França, Alemanya, Grècia i Itàlia. Els francesos ja tenen segurs els equips, el Dijon, el Pau-Orthez i l'Estrasburg. A més, hi ha una altra plaça a les prèvies, que per ordre de classificació seria per al Le Mans. Divendres també es van conèixer que els tres equips italians seran el Dinamo Sàsser, que ahir va forçar el cinquè partit de la final de la lliga contra el Venècia, el Bríndisi i l'Avellino. La prèvia serà per al Brescia. Hi ha més dubtes a Alemanya. Són segurs el Brose i el Bonn. Per mèrits, l'Ulm, exequip de Salva Arco, hi entraria i el Braunschweig podria jugar la classificatòria. Finalment, a Grècia, queda per decidir un lloc després que els dos primers siguin per a l'AEK d'Atenes, campió el 2018, i per al Peristeri, semifinalistes de lliga.

A part de l'ACB, tenen dos llocs segurs a la fase de grups la República Txeca, Israel, Lituània i Turquia. En el primer cas, el Nymburk, campió de lliga setze cops seguits, hi serà i el segon lloc tocaria a l'Armex Decin, el subcampió. A Israel estan pendents de saber si el Maccabi Rishon Le Zion entra a l'Eurocup. S'hi juga una plaça amb el Donar Groningen holandès i amb l'Anvers belga. Si cau a la Champions, acompanyarà el Hapoel Jerusalem, l'equip que té l'exestrella de l'NBA Amaré Stoudemire a la plantilla. Si no, entraria el Hapoel Eilat.

A Lituània, els conjunts sempre a l'ombra del Zalgiris i del Rytas, o sigui, el Neptunas i el Lietkabelis, són segurs, i el Juventus de la ciutat d'Utena va a la prèvia. Finalment, a Turquia, jugaran la fase final el Gaziantep i el Besiktas. Aquest equip és entrenat per Dusko Ivanovic, confirmat fa pocs dies, i té de segon entrenador Aleix Duran. L'egarenc, per tant, podria tornar al Congost després de la seva destitució quan l'equip lluitava per pujar, l'abril de l'any passat. El lloc a la prèvia serà segur per al Banvit.

Bèlgica, Letònia, Polònia i Eslovènia tenien l'any passat una plaça assegurada entre els 32 millors i no hi ha equips de països amb tanta tradició com Rússia, Sèrbia o Croàcia. que eviten les competicions FIBA. A canvi, representants de lligues basquetbolísticament pintoresques com Xipre, Suècia, Dinamarca o Romania asseguren un elenc divers per completar els companys de viatge del Baxi.