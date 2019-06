Andrea Vilaró, ex del Cadí, és convocada per a l'Eurobasket

L'exjugadora del Cadí la Seu, Andrea Vilaró, va ser anunciada ahir dins la llista de convocades per a l'Eurobasket que disputarà la selecció espanyola femenina que es disputarà a Sèrbia i Letònia. La jugadora del Perfumerías Avenida va ser una de les sorpreses en una llista també marcada per la novetat de la jugadora gallega Tamara Abalde. Georgina Bahí, una altra de les jugadores clau al Cadí la Seu la temporada passada, finalment va ser una de les dues descartades per a l'Eurobasket.