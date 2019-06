Bartomeu nega que el Barça tingui cap acord amb Antoine Griezmann

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, va negar ahir que hi hagi cap acord amb Antoine Griezmann per a la incorporació del futbolista francès al club blaugrana. En unes declaracions a RAC1, el president del Barça va insistir que no hi ha cap operació relacionada amb l'estrella de l'Atlètic de Madrid. «Ho hem dit sempre, no hem parlat, no hi ha res, ja veurem com evoluciona el mercat aquests dies i setmanes», va assegurar Bartomeu.

El missatge de la directiva del Barça és inamovible, però la percepció és que el camí està fet i que a partir de l'1 de juliol, quan la clàusula del francès es rebaixi de 200 milions d'euros a 120 milions, és quan es pot activar tot, malgrat que el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, va anunciar que des del març passat sap que Griezmann jugarà al Barça.



La Masia fa 40 anys

La junta directiva del FC Barcelona va aprovar el programa previst per a la celebració dels 40 anys de la Masia, que es compliran el proper 20 d'octubre. Amb un seguit d'actes commemoratius, el club blaugrana vol retre un reconeixement a tots els jugadors que s'han format en el futbol base del club i es celebraran diferents actes com la inauguració d'un passeig de llegendes de la Masia que es crearà a l'Estadi Johan Cruyff, una exposició fotogràfica, una trobada de residències formatives de tot l'estat, un documental sobre els quaranta anys de la Masia i un llibre sobre la seva història.

A més, ahir es va publicar una notícia de L'Équipe que assegura que el PSG està disposat a traspassar Neymar sempre que arribi «una oferta XXL» i el Barça hauria tornat a activar la possibilitat que el brasiler pogués recalar al club.

La seva amistat amb el nucli dur del vestidor (Messi i Luis Suárez) és el principal argument a favor; en contra, la seva polèmica marxa (previ pagament de la clàusula de rescissió) i el litigi judicial que manté amb el club blaugrana. En qualsevol cas, el rotatiu francès assenyala que Neymar s'ha devaluat dels 213 milions,a un valor actual que se situa entre 120 i 150 milions d'euros.