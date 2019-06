Derrota increïble a Madrid i la final perilla

Svetislav Pesic va inculcar als seus jugadors que el camí de la victòria a Madrid en el segon matx de la final era jugar amb la tensió que havia faltat el primer dia i ho va aconseguir. Tot semblava molt ben encaminat, des del principi i fins gairebé el final. Heurtel es va exhibir amb 30 punts i el Barça es veia vencedor amb un 69-76 quan mancava un minut. Però en tan sols 45'', els blaugrana rebien un parcial esfereïdor de 12-4. Claver només va anotar un tir lliure per posar un 77-80 a manca de 15'' per al desenllaç. Llull només afinava en un tir lliure però el rebot anava a les mans de Rudy Fernández, ja amb només sis segons per jugar. La passava a Llull i aquest, amb molta vista, l'enviava a Carroll, que no va perdonar amb el triple letal, el del 81-80 que pot decidir la final, ja que deixa el Barça Lassa contra les cordes i molt ferit. Amb dos segons de temps, el triple a la desesperada de Hanga ja no va trobar anella. Dimecres el Barça intentarà forçar el 2-1 per jugar, divendres, el quart partit; tornar a Madrid, diumenge, és un camí que ara és llarg.

La despistada final va fer caure un Barça que havia fet mèrits per endur-se el partit. Va començar manant des del principi, va tenir la reacció per clavar un 0-7 i anar al descans amb un 29-34 a favor. En el darrer quart, el Madrid (amb un gran Carroll) empatava a 62 punts però de nou els blaugrana s'escapaven amb un 62-69. Tot per acabar caient de forma cruel.