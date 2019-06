La febre per córrer 200 km de Castellar de n'Hug a Sant Cugat

Un bon nombre de corredors de muntanya de casa nostra, repartit en diferents equips, van prendre part en el repte de la Garmin Team Trail, una cursa non stop de poc més de 200 km que es podia fer en solitari o bé en equips de 2, 4, 6 o 8 participats i en un màxim de 36 hores.

En aquesta tercera edició es va superar la xifra de 600 participants. S'havia de córrer dia i nit des de Castellar de n'Hug i Sant Cugat amb vuit etapes preestablertes per les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, amb controls de pas i avituallament a Bagà, Vallcebre, Puig-reig, Avià, Sallent, Monistrol de Calders, Matadepera i a l'arribada, a Sant Cugat.

Quant a l'actuació dels nostres, en equips de dos, Sergi Cots i Lluís Ruiz (CMP Sallent) en van ser els vencedors amb un temps de 22 h 13'. Costa Esports Gironella va ocupar la tercera plaça amb 26 h 23'. El CMP Sallent també va fer un equip de vuit noies que van quedar primeres en la seva categoria. En els grups de quatre cor-redors, els bagencs del Collbaix Celler El Molí, amb Marc Sellarés, David Frias, David Torrescasana i David Florez van classificar-se segons de la seva categoria amb un crono de 19 h 20'. Mutuacat Bravo Trail va ser quart amb 21' 39'' i els anomenats Motocultors de la Catalunya Central foren cinquens amb 21 h 45'.

En equips de sis mixt, el Bages Esports Outlet-Joma, format per Walia Caler, Aleix Sellarés, Jonathan López, Josep Roset, Aleix Colell i Khlid Karbouch, van ser els vencedors després d'una dura pugna amb el Mutuacat Bravo Trail , separats per 22 segons (19 h 34' 32'', que és rècord de la prova, i 19 h 34' 54'', respectivament).

El Cquie de Puig-reig hi va ser amb un equip de vuit components (Àngel Nevado, Roger Comelles, Josep Trulls, Josep Capelles, Cristian Pérez, Xavi Boixader, Dídac Flores i Xavi Capelles); va quedar segon en categoria masculina i tercer en el global dels equips de vuit corredors amb un temps de 21 h 10' . En algun moment de la cursa, els berguedans van fins i tot liderar-la.

Un dels atractius esportius de la prova és l'etapa Garmin, considerada com l'etapa reina amb 31,88 km i 1.100 metres de desnivell positiu. Per aquest motiu, l'organització (RPM-MKTG) va premiar el corredor i la corredora en completar l'etapa en el menor temps possible amb un Garmin Fènix 5 Plus. Jordi Roy, de l'equip Motocultors de la Catalunya Central, i Marije, de Ruiter del COR Tullid@s, van ser els afortunats.

També va destacar que tres corredors en solitari van acabar la prova. Aquests van ser: Joan Soler amb 30 h 30', Oriol Antolí Sarrau amb 33 h 43' i Antonio Esquinas a mb 33 h 43'. En aquesta categoria de sol van sortir 13 participants i fins ara només havia aconseguit acabar, Gonzalo Pedroche.