L'entrenador guarda silenci abans de fer públic el seu futur

? El Baxi Manresa es continua entrenant amb alguns dels jugadors més joves de la seva plantilla i el tècnic Joan Peñarroya està atent a unes sessions dirigides més directament pels seus ajudants. També es reuneix amb el director esportiu del club, Román Montañez, per planificar la nova plantilla. Peñarroya es decanta per no fer cap declaració mentre medita el seu futur. Esperen la resposta el Manresa i un Burgos que, en les últimes hores, tenia coll avall que li donaria el sí. Teòricament, el termini per donar resposta era ahir, segons informació del Correo de Burgos, que no descartava la continuïtat de Diego Epifanio. Peñarroya també ha tingut contactes amb l'Estudiantes que es van trencar la setmana passada.