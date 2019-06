«Peñarroya coneix i valora el projecte del Manresa però respectarem la seva decisió»

Després de gaudir de la millor temporada de l'equip a l'ACB en els darrers vint anys, Sàez té uns dies molt agitats que inclouen confirmar la continuïtat de Peñarroya o no a la banqueta i presentar la participació en la Basketball Champions League (BCL)

En dues temporades al capdavant del Bàsquet Manresa, Josep Sàez (1966) presenta el balanç d'haver assolit l'ascens a l'ACB i un retorn a la màxima categoria coronat per l'entrada al play-off dels 8 millors, a més d'haver lligat un espònsor com Baxi i haver aconseguit fer retornar la il·lusió a les grades del Congost. Però la feina continua, i el que ara resulta més urgent de poder definir és la continuïtat de l'entrenador Joan Peñarroya, qui té damunt la taula una important oferta del San Pablo Burgos.



És l'actualitat més calenta que hi ha, si Peñarroya, que ha estat un dels grans artífexs d'aquesta darrera temporada, continuarà de tècnic. Com ho veu, quina és la seva impressió?

Sí, sabem que té la proposta i ho ha de decidir en un termini de temps curt. Acceptar-la té, per a ell, pros i contres que està valorant, com és el més normal del món. En tot cas és una decisió personal d'ell.

Però vostè cap on es decanta, creu que marxarà o es quedarà?

Jo sé que ell voldria continuar aquí, però és un professional del bàsquet i té altres coses a valorar. Tot s'ha de tenir en compte. Ell sap perfectament qui som nosaltres, el projecte que tirem endavant, les nostres capacitats. Per tant, jo no tinc arguments a afegir de coses que ell ja sap perquè hi participa de manera molt activa. Pel que es veu, el Burgos aposta fort per ell i haurà de definir-se, respectarem la seva decisió final.

Si es queda, creu que aquesta situació, que el vinguin a buscar altres clubs, es pot repetir?

Sí que pot passar, l'estiu és molt llarg però jo entenc que, pel que fa als fitxatges dels entrenadors, els equips s'afanyen més, es volen plantejar els fitxatges i tot el que es vol en la temporada amb la persona que ha de dirigir l'equip. Em sorprendria que hi hagués un moviment molt enllà.

El Baxi treballa la planificació de la plantilla i ja ha incorporat el base Dani Pérez. Peñarroya hi està aportant les seves opinions, suposo que les decisions que es van prenent són amb ell.

Sí, sí, i tant, com és normal, ell és el nostre entrenador. El club va funcionant i, si ell acaba decidint marxar, ho continuarà fent.

Com Peñarroya, també hi ha jugadors que segurament seran empaitats per altres equips. Hi ha Iffe Lundberg com a cas més clar. Creu que marxarà, tot i que ell també té contracte en vigor?

Tots els jugadors podríem dir que són exportables, Abans que ell anés cap al seu país jo vaig parlar amb l'Iffe. Ell té les seves idees, jo el vaig escoltar i sé que està molt agraït al club, confio que es podrà quedar amb nosaltres.

Quines són aquestes idees de Lundberg?

Ell vol progressar, és clar que és una persona i un jugador que té ambició, que vol créixer. Però nosaltres creiem que, de moment, ho pot fer al Manresa.

Aquesta setmana es fa oficial la participació del Baxi Manrea a la Champions League. Pot ser un altre estímul?

Hi ha moltes situacions que hi conflueixen a favor, com que fa 20 anys que no anem a Europa. Crec que és bo per al club. S'ha d'acabar de lligar en l'executiva i en reunió del consell d'administració que es fa aquest dimarts. Si anem, com sembla, a Europa serà un premi esportiu que ens pot dificultar en algunes coses però penso que hi ha un còmput positiu.

Demà és previst que hi hagi la presentació de la campanya dels abonaments 2019-20. El carnet serà més car, englobarà les dues competicions?

Sí, serà el mateix carnet. Tenim previst apujar els abonaments. Fa deu anys que no es toquen, en bona part perquè el producte que es donava a la pista tampoc no ho permetia, no et donava tampoc uns arguments per fer-ho. Penso que segur que tothom entén com costa tirar aquest club endavant econòmicament. La pujada per a cada soci serà petita però és una ajuda per al club.

Es té clar que la Champions és la competició que s'acomoda més al que és el Baxi Manresa?

Sí, de forma clara. En la utopia que es haguéssim classificat per a l'Eurolliga, no l'hauríem pas jugat. I l'Eurocup considerem que ens va gran també. Si algun torneig hi ha que s'adapta al que som és la Champions League.

A més, hi ha l'aportació que fa la FIBA econòmicament.

Sí, tot i que has d'anar passant rondes per tenir aportacions que siguin significatives. Nosaltres hi entrarem de forma directa, no ens cal jugar cap eliminatòria prèvia. La intentarem disputar però no hi hem de perdre el cap; hem de tenir molt clar que la prioritat és l'ACB, mantenir-nos a la categoria de la millor forma possible.

Ho va comentar mesos enrere i la bona trajectòria de l'equip, que ha culminat amb entrada al play-off, ara ho torna a posar a debat. L'ampliació del pavelló va per bon camí? Abans de fer-se les eleccions, el Baxi va parlar amb els que seran alcaldes en els propers anys, Junyent i Aloy, i sembla que hi havia una bona predisposició...

Sí, crec que tant l'un com l'altre tenen clar que s'ha de fer, que és una necessitat no només del club si no de tota la ciutat, disposar de la instal·lació no només més gran, també més moderna i equipada.

Quin creu que seria el tempo ideal per poder posar-se mans a l'obra en l'ampliació?

Com dic, no és una decisió del club. Hi ha hagut uns mesos que han estat molt marcats pel que han estat les eleccions municipals però jo aviat espero que puguem asseure'ns per parlar-ne i veure com encaixar-ho tot amb el que són les necessitats de l'Ajuntament. En tot cas és un projecte que, quan abans el poguéssim engegar, molt millor.

Amb la progressió de l'equip i els socis que hi ha, el pavelló podria quedar petit?

Ja ens està passant. En el darrer partit amb el Madrid força gent es va quedar fora. Personalment em van trucar força persones i no les vaig poder atendre, no hi havia més entrades. Ara, si arribem a un 80% d'abonaments et queda molt pocs espai per gestionar.

Fa vertigen el que pot passar en la propera temporada amb uns resultats tan brillants com els de la darrera?

El llistó l'hem posat molt alt però no ens fa por, provarem de mirar de repetir-la. Però, a banda dels resultats, volem un bàsquet vistós com el que hem vist.