La selecció femenina passa a vuitens amb pocs recursos

La selecció espanyola de futbol femení es va classificar ahir per a la ronda de vuitens de final del mundial de França de manera definitiva després d'un empat amb la selecció de Xina (0-0), i va obtenir el segon lloc del grup B però sense brillar en un partit molt sòlid en defensa per part del conjunt xinès. L'equip entrenat per Jorge Vilda va tenir moltíssimes més ocasions que Xina per avançar-se al marcador però l'encert de les futbolistes espanyoles va ser nul.

L'equip de Jorge Vilda va ser l'únic que va proposar joc al camp, però no va ser ni molt menys una gran exhibició per part d'Espanya, qui va tenir grans problemes de definició i combinació entre les jugadores. Una vegada més, la jugadora clau ofensivament va ser Jennifer Hermoso, qui no va tenir sort en els metres finals per aconseguir el gol que no va arribar i que manté en dubte la capacitat golejadora de la selecció espanyola. Aquest fet provoca que sigui molt complicat que tinguin opcions a continuar més enllà dels vuitens de final. Les possibles seleccions rivals seran o Suècia o Estats Units, tenint moltes més opcions la selecció nord-americana, que ja acumula en la seva trajectòria tres mundials, incloent-hi el darrer campionat disputat l'any 2015 a Canadà.

Tot i les altres probabilitats de que Estats Units sigui el rival d'Espanya com a hipotètica líder del grup E, les nord-americanes primer hauran de guanyar el partit que disputaran dijous (21.00 hores) davant la lluitadora selecció de Suècia. Estats Units, que és la selecció amb més campionats del món, vol obtenir la quarta estrella i aconseguir una fita a la que cap selecció nacional ha arribat en el futbol femení. A més, des del primer mundial l'any 1991, les nordamericanes han arribat, com a mínim, a les semifinals en totes les edicions disputades.

Xina va aconseguir mantenir la porteria imbatuda i, gairebé amb tota seguretat, serà una de les classificades com a terceres de grup, amb 4 punts que li donen prou avantatge amb les seleccions candidates a quedar en tercer lloc en la resta de grups. Així doncs, el conjunt asiàtic va complir l'objectiu d'evitar als Estats Units o a Suècia en els vuitens de final i el seu rival serà el líder del grup C o D.