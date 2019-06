Sheila Avilés brilla a la complicada Livigno Skymarathon als Alps italians

La corredora igualadina Sheila Avilés es troba en un molt bon moment de forma. Prova d'això és el triomf aconseguit a la Livigno SkyMarathon, una de les quatre proves del circuit de Skyrunner World Series. La prova als Alps italins, dirigida pel mític corredor llombard Marco di Gasperi, va estar marcada per la gran quantitat de neu acumulada a la muntanya.

Per aquest motiu es va haver de recórrer a un circuit alternatiu. Tot i les modificacions, el traçat va ser igualment exigent i espectacular. 31 km i 2.300 m positius de pur skyrunning amb trams equipats amb cordes i fins i tot una via fer-rada. En la categoria femenina es va viure una gran batalla amb diverses corredores lluitant fins als últims metres per aconseguir la victòria. Després d'una sortida amb Sheila Avilés al capdavant, la local Elisa Desco, segona a Zegama-Aizkorri fa 15 dies, prenia el liderat en l'ascens al cim d'Il Motto (2.716 m). Al darrere, la britànica Holly Page, recuperada de la seva lesió, i la russa Elena Rukhlyada, vencedora en la Skyrace des Matheysins, serraven les dents, amb Gisela Carrión venint des del dar-rere. En el descens, Avilés va avançar Desco per vèncer amb 3h 52' 39 ''. Gisela Carrión va remuntar fins al tercer calaix del podi. Oihana Azkorbebeitia va ser quarta, Ester Casajuana vuitena, Sandra Sevillano novena i Mayi Mujika desena.

Entre els nois, Ruy Ueda va ser el protagonista. El japonès, guanyador en la Mt. Awa Skyrace en l'estrena de la competició, va marxar a la primera pujada al cim del Crap della Paré i ningú el va poder atrapar. Darrere seu, l'italià Daniel Antonioli va ser segon, i Oriol Cardona, que està fent una temporada molt sòlida, va acabar tercer. El top 10 es va completar amb 7 atletes estatals: Luis Alberto Hernando va ser quart, Zaid Ait Malek cinquè, Eduard Hernández sisè, Ander Iñarra setè, Pablo Villa vuitè i Alejandro Forcades desè.