El Barça podria tornar a fitxar Neymar en una operació econòmica astronòmica

Segons la informació publicada ahir per Globoesporte, el FC Barcelona estaria preparant el retorn de Neymar en una operació econòmica de xifres astronòmiques i en la qual el PSG podria rebre 100 milions d'euros i els jugadors Samuel Umtiti, Ivan Rakitic i Ousmane Dembélé. En total, tenint en compte el valor de mercat actual dels tres jugadors que entrarien en l'operació segons l'Observatori CIES, el Barça recuperaria el futbolista brasiler per un preu que oscil·laria entre els 310 i 340 milions d'euros. En vista a la possible reincorporació de Neymar al Barça, després que el president del PSG obrís la porta de sortida al brasiler, Josep Vives, portaveu del club blaugrana, va ser preguntat dilluns sobre aquest tema.

«La porta a Neymar no està ni oberta ni tancada, però és jugador del PSG», va assegurar Vives, qui també va explicar que «ja vam explicar els fets que van passar».