Burgos prepara l'arribada de Peñarroya

La pel·lícula en què s'està convertint el possible fitxatge de Joan Peñarroya pel San Pablo Burgos cal seguir-lo capítol a capítol, malgrat que és lenta i sense gaires girs de guió, com si es tractés d'una producció iraniana d'autor. Ahir, la directiva del conjunt castellà, amb el seu president, Félix Sancho, al capdavant, va presentar la campanya d'abonaments per a la propera temporada, en un acte en què no van voler parlar de temes esportius. Va convocar la premsa local per a demà per tractar sobre algunes renovacions i també esperen donar el nom del nou entrenador. Allà, tothom està convençut que serà Joan Peñarroya, ja que el tècnic fins ara, el burgalès Diego Epifanio, ja té coll avall que en marxa i que entrenarà el Breogán, de LEB Or.

Ahir s'esperava que des de la banda burgalesa es pogués donar a conèixer la notícia, però no va ser així. Tot i que va ser preguntat per les negociacions, Sancho va llançar pilotes fora, en principi fins demà. Peñarroya tampoc no va fer públic res, que se sàpiga, i el president del Baxi, Josep Sàez, ja va declarar, en una entrevista publicada ahir a Regió7, que esperen la seva decisió. Avui torna a comparèixer en públic, per explicar la campanya d'abonaments manresana per a la temporada.

De tota manera, el periodista d'El Correo de Burgos Diego Almendres, que ha seguit tota la informació des de la ciutat castellana, explicava ahir a Regió7 que, «excepte que Peñarroya se'n desdigui a última hora per motius que no són esportius, l'acord està fet. Faltarien els típics serrells de la negociació». Cal recordar que, a més, el San Pablo hauria de pagar 25.000 euros al Baxi Manresa, ja que Peñarroya hi té un any més de contracte.



Un club gairebé unipersonal

Els motius que poden empènyer l'entrenador egarenc a anar a Burgos serien bàsicament perquè allà se li pot assegurar, a curt termini, un projecte ambiciós esportivament. Almendres explica que «el San Pablo està creixent des que va pujar a l'ACB. Omplen amb més de 9.000 persones el Coliseum quan, històricament, gent de bàsquet, a la ciutat, n'hi ha 1.000 o 1.500. Però, és clar, s'han trobat amb això i a Burgos, què millor s'hi pot fer a l'hivern? La gent voldria anar al futbol, però va molt malament. Per això l'ambient que hi ha no és tant de bàsquet com a llocs com Manresa, sinó més de festa».

L'artífex de tot plegat és Félix Sancho, el jove propietari de la immobiliària San Pablo, que, segons Almendres, «tampoc no és que sigui gaire gran. Té oficines a Burgos, Marbella i Tenerife. Es diu a la ciutat que els diners venen d'algun altre empresari, però no s'ha arribat a confirmar».

Això sí, el projecte és ambiciós «perquè ell ho és. L'equip jugarà la Lliga de Campions per la seva insistència, tot i que llavors es pugui pagar a la lliga. A més, s'han renovat jugadors com Huskic, Fitipaldo o ara Augusto Lima, que va venir el desembre procedent del Cedevita perquè ell va dir que els diners no eren cap problema». També es parla del fitxatge del veterà Javi Beirán, que ha jugat a bon nivell a l'Iberostar Tenerife.

El potencial econòmic dels castellans sembla que permetrà configurar una bona plantilla la temporada vinent, però Almendres explica que «tinc clar que si Sancho se'n cansa algun dia, el club caurà. Les decisions les pren exclusivament ell. El nom oficial del club és CB Miraflores i va ser fundat el 2015. El club històric d'aquí, el dels ascensos que no es van poder confirmar pels requisits econòmics de l'ACB, és el CB Tizona, que ha pujat a LEB Plata. La gent d'aquest club, els de tota la vida, diuen que agafen posicions per quan el Miraflores caigui».

Si Peñarroya va a Burgos, per tant, trobarà un club en creixement, però on potser no seria una bona idea estar-s'hi gaire temps. Això sí, disposaria de recursos perquè fos un trampolí per a empreses més grans. Contra això, la comoditat de quedar-se a casa on ja sap com va tot. A veure si avui es veu el final d'aquesta pel·lícula.