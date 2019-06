Detenen Platini per suposat suborn en la concessió del Mundial a Qatar

L'expresident de la UEFA Michel Platini va ser detingut ahir al municipi francès de Nanterre, limítrof amb París, per suposada corrupció en l'adjudicació a Qatar del Mundial que se celebrarà l'any 2022. Segons avança el mitjà francès Mediapart, el mític exfutbolista francès és un dels investigats.

Platini, de 63 anys, va ser president de la UEFA des del 2007, quan va substituir Lennart Johansson, fins al 2016, quan va ser inhabilitat durant sis anys per dur a terme qualsevol activitat relacionada amb el futbol, una sanció que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu va reduir a quatre anys.

Aquest càstig expira el proper mes d'octubre, però els investigadors sobre l'adjudicació del Mundial 2022 a Qatar han tornat a arrestar l'exjugador francès, que també va formar part del comitè organitzador del Mundial de França 98 i del comitè executiu de la FIFA des del 2002 fins que va ser inhabilitat. A més, durant l'operatiu també va ser interrogat Claude Gueant, secretari general de l'Eliseu durant el mandat presidencial de Nicolas Sarkozy, que, per contra, no va ser detingut. Un cop va ser arrestat, Platini va negar ahir qualsevol implicació, segons van explicar els seus advocats. «Està declarant de forma serena i precisa, respon totes les preguntes, fins i tot a les relacionades amb la concessió de l'Eurocopa 2016», va apuntar un dels lletrats en un comunicat enviat als mitjans de comunicació. A més, assegura que, a Platini, aquests fets «el superen».

El cas investigat posa en relleu els interessos esportius, socials i econòmics en la que és, probablement, la concessió més polèmica i sorprenent d'una seu del Mundial. Les sospites dels investigadors sobre la presumpta implicació de Platini en la concessió daten de l'any 2013, per un dinar celebrat al Palau de l'Elisi, seu de la presidència de la República francesa, revelació feta per les publicacions France Football i So Foot. Dies després d'aquesta reunió, el comitè executiu de la FIFA, del qual formava part l'exjugador, va escollir Qatar com a seu organitzadora del Mundial del 2022, al davant de la resta de candidatures que lluitaven per la concessió (Estats Units, Japó, Austràlia i Corea del Sud). Ara, la Fiscalia Nacional Financera haurà d'acalarir si el vot de Platini a favor de la candidatura de Qatar va ser per suborn, a canvi de favors per part de l'emirat a l'estat de França.