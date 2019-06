El fruitosenc Arnau Caparrós jugarà a la Superlliga amb el campió CV Terol

Un pas endavant. Això és el que ha fet el jugador de Sant Fruitós de Bages Arnau Caparrós en el seu camí progressiu en el voleibol estatal. Caparrós, que ha jugat aquesta temporada passada al FC Barcelona, a la Superlliga, la propera campanya ho farà a les files del CV Terol, el vigent campió de la competició. En aquest canvi, hi ha tingut molt a veure el fet que el club blaugrana ha perdut la màxima categoria després de classificar-se en penúltima posició.

Caparrós és la sisena incorporació del CV Terol per a la temporada 2019-2020. Després dels fitxatges de Pere Jukoski, Manuel Parres, César Martín, Jordi Ramon i Dani Ruiz, el bagenc, internacional amb les seleccions inferiors, ocuparà una de les dues places d'oposat després de les sortides d'Andrés Villena i Augusto Colito. Caparrós, de 2,02 m d'alçada, disputarà d'aquesta manera la seva segona temporada a la màxima competició del voleibol estatal.

Nascut a Sant Fruitós de Bages el 10 de juliol del 1999, inicialment, Caparrós practicava el bàsquet. Va jugar al Bàsquet Manresa i el 2013 va fitxar pel Bàsquet Olost. Va jugar a la màxima categoria cadet. Això fins que el seu padrastre, David Fernández, àrbitre internacional de voleibol, va veure en Caparrós condicions necessàries per jugar a aquest esport, i el bagenc va acceptar la proposta d'anar a entrenar-se amb el Grup Especial de Tecnificació (GET) a l'institut Joaquim Blume. El 2015 va ser convocat per primer cop a uns entrenaments de supervisió de l'elecció estatal de la seva edat. Aquella mateixa temporada va proclamar-se campió de Primera Catalana amb el GET Blume, un fet inèdit fins llavors.

Establir-se a Palència, al Centre d'Especialització Tecnicoesportiu de Voleibol (CETD), va ser el pas següent, previ al fitxatge pel FC Barcelona, equip amb el qual ha jugat la darrera campanya.