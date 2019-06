Luis Enrique dimiteix com a seleccionador espanyol

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el director esportiu de la RFEF, José Francisco Molina, han ofert per sorpresa aquesta tarda una inesperada compareixença a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) per anunciar que Luis Enrique ha dimitit com a seleccionador espanyol per «motius personals i familiars».

Seguint la línia de treball en equip de Luis Enrique, serà Robert Moreno, un dels seus homes de confiança, qui prendrà el relleu de l'entrenador asturià. Ens els últims tres mesos, l'extècnic del Barça es va apartar de la Selecció si bé encara col·laborava amb el seu equip. Ara, Luis Enrique es desvincularà definitivament del combinat nacional, tot i que el mateix Rubiales ha assegurat que tindrà sempre «les portes de la Federació i la Selecció obertes».