El Manresa perd dos dels artífexs de l'ascens, Noah Baffoe i Joel Priego

El Girona B, el que va ser el rival del Manresa a la promoció d'ascens a Tercera Divisió, ha arribat a un acord amb dos dels futbolistes manresans artífexs de la gesta blanc-i-vermella, sobretot en la faceta ofensiva. Noah Baffoe, el màxim golejador del grup 2 de Primera Catalana, i el jove Joel Priego, jugaran amb els gironins, juntament a un altre bagenc, l'artesenc Miki Poveda, que repeteix en el filial gironí.

Noah Baffoe ha marcat 21 gols a la lliga regular i un en la promoció, en el duel d'anada a Riudarenes, aquest, decisiu en l'esdevenir de l'eliminatòria doncs va tenir valor doble després dels empats a un gol en el camp gironí i a zero al Nou Estadi del Congost. Noah, com se'l coneix futbolístic ament, sempre ha tingut l'estimat dels aficionats manresans per la seva entrega en cada partit. El Manresa ha intentat retenir el jugador fent un gran esforç, però finalment ha pesat més poder anar a un filial, encara que jugui a Primera Catalana.

Joel Priego va arribar aquesta temporada de la Pobla Mafumet (Tercera Divisió)on va fer la pretemporada. Priego, que ha tingut una progressió destacada a l'equip manresà, havia acabat, el curs passat, una etapa fructífera al juvenil del Gimnàstic de Manresa.

El Manresa té de moment set jugadors renovats, Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Òscar Pulido i Biel Rodríguez; faran la pretemporada, Joan Fígols 'Joanet' (Berga) i Sergi Claret (Avià).