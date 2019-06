Rafa Martínez té damunt la taula una oferta per anar a jugar al Bilbao

El jugador santpedorenc Rafa Martínez, que la setmana passada es va acomiadar com a basquetbolista del València Basket després d'onze temporades, té a les seves mans seguir jugant a la lliga Endesa la temporada que ve. El periodista especialitzat en fitxatges Chema de Lucas anunciava ahir, en el seu compte de Twitter, que el Retabet Bilbao, un dels dos equips que han pujat procedents de la LEB Or, li hauria fet una oferta per jugar a les seves files i estaria esperant saber si l'accepta. L'oferta del conjunt basc seria per una temporada.

L'escorta bagenc, de 37 anys, va anunciar, després del darrer partit a València, contra el Reial Madrid, que es veia amb forces de continuar jugant al màxim nivell una temporada més. Se l'ha relacionat amb el Baxi, l'equip que el va formar, i el Betis, del qual és gran aficionat, sobretot de futbol, però cap dels dos equips no ha fet cap moviment per aconseguir els seus serveis. Rafa Martínez ha tingut pocs minuts enguany després de recuperar-se d'una operació al cartílag del genoll dret.