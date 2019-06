Tècnics i futbolistes bagencs, guardonats a la gala dels Premis Campió

En una sala de les instal·lacions d'Ascensors Eninter a Cornellà es va celebrar la nit de dimarts la gala dels Premis Campió, que cada any celebra Ràdio Marca Barcelona a través del seu programa Marcador Catalunya, presentat per Ricard Vicente. Enguany, el futbol bagenc ha tingut una gran representació en la gala. El tècnic surienc David Gallego (era al primer equip de l'Espanyol) va rebre el premi com a millor entrenador de Segona Divisió B, dirigint el filial perico; del mateix equip, el central manresà Lluís López va ser guardonat com a millor jugador, igualment de la Segona B. Del Manresa, dos representants, el mister Andreu Peralta com a millor tècnic del grup 2 de Primera Catalana, i el que ha estat jugador seu aquesta passada temporada, Noah Baffoe, màxim golejador del mateix grup 2 de Primera Catalana amb 21 gols.