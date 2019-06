Fernando Alonso: «Tornaré a la Fórmula 1 si tinc l'opció de guanyar»

El pilot asturià Fernando Alonso va deixar oberta la porta al seu retorn a la Fórmula 1 en la seva dar-rera entrevista. «Si tinc l'opció de guanyar, tornaré», va assegurar el bicampió del món, que no tornaria a la competició «amb un projecte que ha de començar des de zero» com en la seva darrera aventura amb el McLaren.

«L'única manera de plantejar-me el meu retorn és amb un cotxe guanyador immediatament», va expressar Alonso a la revista Man In Town, que recull Europa Press. A més, l'asturià no tanca la porta a absolutament ningú. «No soc a la Fórmula 1 però cada cap de setmana em trobo igualment amb un volant», va afirmar l'expilot de Ferrari, qui va tornar a expressar el seu desig per guanyar la Triple Corona (Gran Premi de Montecarlo de Formula 1, 24 Hores de Le Mans i les 500 Milles d'Indianapolis, la victòria que li falta». «Fins ara només ho ha aconseguit Graham Hill i fer-ho en l'era moderna seria una gran fita», va comentar Alonso. Una de les escuderies que més opcions tenen a ser l'hipotètic destí per a Fernando Alonso en el futur seria Ferrari, on ja va ser des del 2010 fins el 2014. «L'actual Ferrari és un cotxe molt competitiu però el clima d'exigència envers l'equip italià no ajuda», va afirmar Alonso, qui considera que aquesta exigència es deu a la seva història per ser «l'equip més conegut i estimat arreu del món». A més, confessa que va estar a punt de fitxar per Mercedes el 2016 però que tenia contracte amb McLaren.