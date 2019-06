El Barça resisteix i evita que el Madrid ja sigui campió

El Barça Lassa es va mantenir amb vida en les finals de l'ACB. Ahir va sortir cara i els blaugrana van guanyar un partit en què es van canviar els papers de dilluns i el Madrid va dur gairebé sempre la iniciativa. Si llavors va ser l'equip de Pesic el que va deixar escapar la victòria, lligada per un triple de Carroll, ahir va ser el Madrid el que va perdre una diferència de sis punts a favor (71-77), tot i que encara quedaven més de dos minuts per al final.

El Barça va remuntar i es va posar al davant a 29 segons amb un bàsquet que va vorejar la falta d'atac de Singleton. Llull va buscar una penetració, però no va estar encertat i, quan semblava que Hanga capturaria el rebot, se li va escapar la pilota. Amb du segons per jugar, el Madrid va buscar un Campazzo tan encertat ahir com erràtic en aquest tipus de situació límit. L'argentí va ensopegar, però va deixar anar la pilota amunt. Thompkins va fer un cop de dits dins de temps, però la pilota, miraculosament, no va entrar. Hauria estat la lliga per al Madrid.

Abans, en un ambient sufocant, el partit va anar de ratxes. Després d'un primer quart igualat, un gran segon quart de Campazzo i Thompkins van donar fins a vuit punts al Madrid (32-40) que es van ampliar fins als onze (38-49), ja al tercer quart, amb un triple de Randolph.

El Barça es va tornar a basar en un gran Heurtel, que va comandar la remuntada per aconseguir que el seu equip arribés al final amb opcions. Campazzo va situar el 71-77, però Kuric va donar aire al seu equip amb un triple, refrendat per un nou bàsquet d'Heurtel i la penetració de Singleton. Amb tot el Palau fent força, el Madrid va errar els dos darrers atacs i caldrà un quart partit, demà.