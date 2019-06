La FIBA farà públic demà el nom dels participants i el club s'hi ha de reunir properament a Brussel·les

Tota la infrastructura referent a la Lliga de Campions de la FIBA es posarà en marxa demà. Serà quan l'organisme europeu doni a conèixer tots els participants, amb els que entren directament a la fase de grups o disputen rondes prèvies. A partir d'aquí, s'iniciaran les reunions per tal de saber en quines condicions es jugarà, tot i que ja es coneix que serà els dimarts i els dimecres, tal com ha passat en les últimes temporades.

Així, el president del Baxi, Josep Sàez, no va poder aclarir a quines hores es jugaran els partits de casa, ja que «primer ens hem de reunir amb els altres equips i amb la FIBA a Brussel·les per tal de conèixer la normativa». Se sap que quatre equips de l'ACB, el Tecnyconta Saragossa i el Baxi, directament als grups, i l'Iberostar Tenerife i el San Pablo Burgos, com a convidats i amb una prèvia al mig, seran al torneig.

La temporada passada, el Baxi només va haver de jugar dos partits a casa en dies que no fossin dissabte o diumenge. El primer, contra el Barça, es va disputar a les 20.45 hores, i el segon, amb l'Andorra, a les 19.15 hores, imposats tots per la televisió. A Europa, l'horari serà més proper al primer.