Fonollosa ha recuperat les 24 hores de futbol sala arxiu particular

Fonollosa va acollir la primera edició de les 24 hores de futbol sala, organitzades pel Club Esportiu Fonollosa, després de més de 20 anys de la darrera edició. Hi van participar més de 100 jugadors (nou equips) vinguts de Manresa, Solsona, Tàrrega, Santpedor, Cervera, Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, etc. Alguns, fins i tot, de categoria estatals, com la Segona B o la Tercera Divisió. L'equip guanyador va ser el Bages Comedy (grocs), de Sant Joan de Vilatorrada, i el finalista, el Bambú FC, de Santpedor (blanc).