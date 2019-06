Motius europeus per apuntar-se al Baxi

El Baxi Manresa viu una setmana de novetats, i més que n'hi pot haver. A més d'esperar a veure què fa Joan Peñarroya, malgrat que gairebé tothom el dona per perdut, ja que és a prop d'acceptar l'oferta del San Pablo Burgos, el club bagenc va aprovar dimarts a la nit la seva presència a la propera edició de la Lliga de Campions. Ho sabia tothom, sobretot perquè ja feia dies que s'havien donat a conèixer als abonats les condicions per apuntar-se a seguir tots els partits.

L'augment de preus és d'una mitjana del 10%, que en xifres totals van dels 10 als 55 euros, depenent de la zona, i comprèn un mínim de set partits més, o sigui, un total de 24, els disset de l'ACB més els segurs de la fase de grups de la competició europea. Ahir, en la presentació d'aquestes dades, cap paraula sobre el tècnic, però sí sobre un projecte que el president, Josep Sàez, espera que sigui «il·lusionant».

En un acte que es va fer al mateix escenari que fa just dotze mesos, a fora del teatre Kursaal, Sàez va afirmar que la seva voluntat és acostar-se o superar les metes de la temporada passada, en què el Baxi va ser vuitè tant al final de la primera volta de la lliga com de la segona. «Esperem fer un equip competitiu i de garanties, i prometem emoció i professionalitat, ara amb partits entre setmana». Pel que fa a la presència europea, «és important que la ciutat hi torni a ser perquè vol dir que el projecte creix des de la LEB, on vam patir molt».

El director de la campanya, Marc Bernadich, va explicar que «quan fem la campanya d'abonaments busquem un eslògan i un motiu per animar la gent. Aquest any, n'hi ha hagut tants que per això hem triat aquesta frase: «Sobren els motius». Per la seva banda, el cap de comunicació, Damià Badia, va avançar que aquests motius s'aniran desgranant a les xarxes socials i que tothom qui vulguin n'hi podrà afegir.



Tot inclòs, amb excepcions

Pel que fa als preus, el gerent de l'entitat, Carles Sixto, va argumentar l'augment de preus «d'una mitjana del 10% perquè feia vuit o nou anys que estaven congelats. Aquests diners han de servir per consolidar el projecte, però també cal tenir en compte que hi entren els set partits de la primera fase de la Lliga de Campions». Sixto va avançar que «aquests enfrontaments entren dins del carnet. En cas de passar a la segona fase, caldria veure si es manté igual o si hi ha canvis, se n'ha de parlar».

L'única novetat serà que el carnet per a nens de fins a 4 anys s'haurà de portar en els dies de partit, ni que no ocupin cap localitat, ja que «ve marcat per llei i així sabrem comptar quanta gent som, exactament». Va recordar que «la temporada passada hi va haver tres partits en què no hi havia entrades i en la majoria es va superar el 90% d'ocupació. Com es va dir, vam arribar als 3.200 socis i la voluntat d'aquesta temporada és arribar al màxim històric de 3.500». Per aquest motiu, «convé que la gent s'hi apunti ràpid. Avui podem dir que els fons, la general, està gairebé plena». Una altra novetat és que els socis només disposaran de dues invitacions en lloc de les tres que tenien fins ara, sempre per a partits no estrella.