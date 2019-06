Riera i Brucart pugen al podi del català de motocròs

La cinquena prova del campionat català de motocròs es va celebrar al circuit de les Fontanes, localitat de Salomó (Tarragonès), organitzat pel MC Salomó. Van pujar al podi el manresà Lluís Riera i el santfruitosenc Ramon Brucart.

A la categoria MX Elit, Lluís Riera, amb Yamaha, fou segon en ambdues mànegues, darrere del gran dominador del campionat, Nil Arcarons, amb Suzuki, que ha vençut 4 de les 5 proves i és líder provisional de la competició amb 230 punts, seguit de Sergio Castro amb 173, i de Lluís Riera amb 162.

A la categoria MX 3, Ramon Brucart, del MC Can Taulé, amb Suzuki, no va tenir problemes per imposar-se en totes dues mànegues i aconseguir fer la volta més ràpida. A la classificació del campionat ocupa el primer lloc Joel Lozano amb 215 punts, el segon Ramon Brucart amb 190 punts (no va participar en una prova), i el tercer Joan Vilalta amb 132 punts.

La sisena i darrera prova no se celebrarà fins al 17 de novembre al circuit tarragoní de la Pobla de Mafumet.