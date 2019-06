El Barça Lassa intentarà avui igualar la final i forçar el cinquè i definitiu partit

El Barça Lassa vol empatar avui (21.00 hores) la final de la Lliga Endesa davant el Reial Madrid després d'aconseguir la primera victòria dimecres en un final agònic al Palau Blaugrana (78-77).

Després que el Reial Madrid guanyés els dos primers partits a casa, amb un triple final de Jaycee Carroll en el darrer segon en el darrer partit disputat a Madrid, va estar a punt de guanyar el títol de lliga de nou amb un llançament a cistella al darrer segon de Trey Thompkins, qui va errar.

El Reial Madrid segueix tenint les de guanyar, ja que el 90,9% de les vegades que una final ha estat en la situació en què es troba aquesta l'ha acabat obtenint l'equip que tenia el factor pista a favor, que en aquest cas el té l'equip blanc. El pivot del Madrid Gustavo Ayón va assegurar ahir que l'equip «ha de sortir a mossegar i a no donar opcions al Barça Lassa». A més, el mexicà va afirmar que l'equip blanc està «bé» malgrat la derrota, i per això considera que «s'ha d'acabar la sèrie en aquest partit i ho aconseguirem amb actitud i energia». Ahir també va ser preguntat Thompkins per la seva errada en el llançament final i va refermar que «si tornés a tenir aquest tir, el tornaria a tirar». El pivot nord-americà s'espera un partit «igual» que els tres disputats fins ara i que el Reial Madrid haurà d'afrontar «encarant el rival i lluitant els quaranta minuts». D'altra banda, l'ala-pivot del Barça, Chris Singleton, va valorar ahir la transcendència d'aquest quart partit de la final.

«Hem de donar-ho tot», va afirmar el nord-americà, que considera que aquest enfrontament contra el Reial Madrid és «una final». El nord-americà creu que hauran de buscar avui el triomf que forci el cinquè partit «des de l'inici del xoc» i no deixar que el seu rival porti la iniciativa del joc com va succeir en el tercer partit.

L'ala-pivot blaugrana, autor de la cistella del triomf en el tercer partit, va apuntar «la defensa» com la clau per igualar la final, així com el fet que els jugadors blaugrana «tinguin confiança en el grup». També va assenyalar la importància de d0minar el rebot.