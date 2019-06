El Burgos fa el pas d'acomiadar Epifanio

El San Pablo Burgos va fer ahir el primer pas per poder fitxar un nou entrenador, figura en la qual en els darrers dies s'ha associat el nom de Joan Peñarroya, que en l'última temporada ha comandat el Baxi Manresa fins a portar-lo cap al play-off del títol i al vuitè lloc en la classificació final ACB. Durant la roda de premsa de la directiva del Burgos, ahir al migdia, hi havia la incògnita de si ja es desvelaria el nom del nou tècnic de l'equip castellà; al final, només va servir per confirmar que Diego Epifanio no continuarà portant les regnes del San Pablo. Se li acabava el contracte i la directiva –no sense polèmica perquè una part de l'afició està en desacord– ha decidit donar per tancada la seva etapa, que ha estat de 12 anys dins l'equip tècnic i de 4 amb la responsabilitat de primer entrenador.

El president del San Pablo i el director esportiu van confirmar el final de Diego Epifanio a l'equip i no van voler desvelar el nom del tècnic que el substituirà, tot i que van insistir que esperen donar-lo a conèixer properament, «abans del cap de setmana».

De moment no hi ha res oficial i el Bàsquet Manresa tampoc no s'ha pronunciat tot i que ja sonen alguns noms per poder suplir Joan Peñarroya si aquest accepta la proposta del San Pablo. De fet, el protocol més lògic, si el tècnic Joan Peñarroya es desvincula, és que sigui el Bàsquet Manresa qui ho informi primerament, abans que el San Pablo Burgos confirmi el seu fitxatge.

El president del club de Burgos, Félix Sancho, i Albano Martínez, director esportiu, van agrair els 4 anys de feina de Diego Epifanio al capdavant de l'equip, qui va ascendir a l'ACB i l'ha mantingut en les dues últimes temporades dins de la màxima categoria.

Alguns sectors de l'afició han mostrat el seu enuig per prescindir d'Epifanio, que és de Burgos. Fins i tot Andreu Casadevall, que el va tenir d'ajudant durant uns quants anys, va penjar un twitt en el qual va qualificar la decisió del club com «del més injust que he vist en molt de temps» i alhora diu que no dubta que Epifanio tindrà una carrera positiva en el futur. De moment s'apunta que podria ser el nou entrenador del Breogán, que aspira a recuperar l'ACB que ha perdut aquesta temporada.

Pel que fa a Peñarroya, ahir no es van voler donar pistes per part del club de Burgos i es van llançar pilotes fora. Albano Martínez, el director esportiu, qüestionat pels periodistes sobre aquest tema, va manifestar: «Si serà Peñarroya? Algun nom encertareu, ja heu dit uns quants als darrers dies, com Sito Alonso, Porfirio Fisac, Paco García...».

Si finalment Peñarroya fitxa per l'equip de Burgos aquest haurà de pagar la clàusula de rescissió, que és de 25.000 euros. L'entrenador, manresà d'adopció des que fa més de 30 anys va arribar a la capital del Bages, ha aconseguit tancar la millor temporada de l'equip des del 1998, quan es va guanyar l'ACB amb un balanç de 30 victòries i 16 derrotes.

Enguany, el Baxi Manresa s'ha classificat per al play-off del títol de la lliga Endesa amb un balanç del 50% de victòries, amb 17 triomfs i 17 derrotes. Encara que es va haver d'esperar fins a l'última jornada per confirmar la classificació, tot i que es va perdre amb el Tecnyconta, a Saragossa, la regularitat del Baxi (amb 29 jornades de 34 entre els vuit primers) el feia mereixedor del premi d'entrar a les eliminatòries per al títol. A la primera volta, els del Congost van guanyar 9 partits (3 a casa i 6 a fora) i 8 en la segona (6 al pavelló del Nou Congost i dos en partits a fora, a Lugo i Las Palmas).

De moment, els moviments de posttemporada que han tingut de protagonista el Baxi Manresa han estat la baixa de Cady Lalanne –el qual marxa a la lliga de Corea del Sud– i el fitxatge del fins ara base del Delteco Dani Pérez.