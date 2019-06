Un centenar de nedadors participen a les jornades esportives d'Ampans

Les Piscines Municipals de la capital del Bages van cedir, els darrers dies, les instal·lacions a Ampans per celebrar una nova edició de les jornades esportives que organitza l'entitat des de fa quinze anys. L'objectiu és crear un campionat de diferents disciplines esportives que durant l'any fan, per reivindicar el valor de la pràctica de l'esport com a mecanisme d'inclusió.

A diferència del 2018, quan el campionat va tractar dels esports de terra i l'estadi d'atletisme del Congost va ser aleshores la seu de les jornades, s'ha centrat enguany en els esports d'aigua. Hi han participat més d'un centenar de nedadores i de nedadors que són usuaris del servei de centre ocupacional que Ampans ha desplegat a municipis com Sallent, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Súria. Entre les activitats que ofereix, hi ha natació durant tot l'any. Des de fa quatre dècades, Ampans és usuària de les piscines municipals de Manresa.

Els participants han tingut el suport dels monitors amb qui fan activitats durant el curs, del CN Sallent, del Gimbe i de les piscines municipals de Manresa. Amb una exhibició de l'equip de natació artística del CN Minorisa i amb un piscolabis va finalitzar l'activitat.